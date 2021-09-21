مفتي الجمهورية ناعيا المشير طنطاوي: قدم نموذجا يحتذي به للجندي المصري

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نعي الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق ،الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 85 عام.

دوت الخليج يرصد نعي مفتي الجمهورية للمشير طنطاوي

وفاة المشير طنطاوي

وأضاف الدكتور شوقي علام، ”ببالغ الأسى وعميق الحزن، وبقلوب راضية بقضاء الله وقدره أنعى أحد رموز مصر الأبرار، الرجل الذي قاد سفينة الوطن في وقت المحنة؛ سيادة المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق والرئيس الأسبق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي أفنى حياته في الدفاع عن الوطن وخدمة ترابه المقدس، وشارك في معاركه وقاد في وقت عصيب بكفاءة بالغة التصدي للمؤامرات الدنيئة ضده وقدم نموذجًا يحتذى وتتعلم منه الأجيال للجندي المصري الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خير أجناد الأرض”.

ووجه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية ،بخالص العزاء لرئيس الجمهورية ولأسرة الفقيد ولشعب مصر العظيم، سائلًا الحق سبحانه أن يتغمده بوافر الرحمة والرضوان.

وأختتم،” إنا لله وإنا إليه راجعون”.

حرب أكتوبر

وتجدر الاشارة إلى أن رئاسة الجمهورية أكدت أن مصر فقدت رجل من أخلص أبناءها وأحد رموزها العسكرية الذي وهب حياته لخدمة وطنه لأكثر من نصف قرن .. المغفور له المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة و وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق.

هذا ونعى مجلس الوزراء ببالغ الحزن، وعميق الأسى، المشير محمد حسين طنطاوي، الذي وافته المنية صباح اليوم، متوجهاً بخالص التعازي إلى عائلة الراحل العظيم، وأسرة العسكرية المصرية، وجموع الشعب المصري الذي طالما ناضل من أجله، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.