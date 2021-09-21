القبض على راكب مصري حاول تهريب 1.5 مليون ريال سعودي في مطار القاهرة «صور»

/651175/القبض-على-راكب-مصري-حاول-تهريب-15-مليون-ريال-سعودي-في-مطار-القاهرة-صور

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، في إلقاء القبض على راكب مصري بحوزته مليون و500 ألف ريال سعودي، بالمخالفة لقانون البنك المركزى بشأن انتقال النقد مع المسافرين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على راكب مصري بحوزته مليون و500 ألف ريال سعودى

ركاب الطائرة السعودية القادمة من الرياض

خلال انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب الطائرة السعودية القادمة من الرياض، استوقف محمود محمد سعيد رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج مسرعا من اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية أو عملات ونقد.

وبوضع حقائب الراكب للتفتيش علي جهاز الفحص بالأشعة وجدت هواتف محمولة، قام عمرو عطية الدسوقي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 2 بتكليف عبد الرحمن محمود الصياد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا فوجد أن الهواتف مستعملة وفي حدود المسموح، ولكن تلاحظ ارتباك الراكب ومحاولة إبعاد الحقيبة "الهاندباج" التي بيده وبتفتيشها بواسطة مأمور الجمرك وجد "كيس بلاستيك" في القاع مغلق بلاصق بداخله عملات نقد من الريال السعودي داخل لفافات ورقية.

مدير الجمرك

كلف مدير الجمرك هاشم مصطفي هاشم كل من عبد الرحمن الصياد والسيد موسي مأموري الجمرك بجرد وعد المضبوطات بمعاونة عماد صقر أمين خزينة الجمرك والعاملين بأحد البنوك بالمطار، ونتج ذلك عن وجود مبلغ مليون و500 ريال سعودي، بالمخالفة لقانون النقد والذي يسمح للراكب باصطحاب 10 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخري.

تحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب

قرر مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد إعطاؤه 37 ألف وخمسمائة ريال، وهو ما يوازي 10 آلاف دولار المقرر له قانونا بدون إفصاح، تم ذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكب لنيابة الشئون المالية والتجارية المختصة.