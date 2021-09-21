وزير العدل ينعى المشير طنطاوي :« كان قائدًا حكيمًا وبطلًا مخلصًا .. وسيظل الفقيد وعطاؤه الممتد رمزًا وطنيًّا نفخربه »

/651176/وزير-العدل-ينعى-المشير-طنطاوي--كان-قائدا-حكيما-وبطلا-مخلصا--وسيظل-الفقيد-وعطاؤه-الممتد-رمزا-وطنيا-نفخربه

نعى المستشار عمر مروان وزير العدل، المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة الأسبق، الذي انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم بعد مسيرة كبيرة من العطاء.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل نعي وزير العدل المستشار عمر مروان المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة الأسبق

كان قائدًا حكيمًا وبطلًا مخلصًا لبلده

أكد وزير العدل في نعيه أن الفقيد كان قائدًا حكيمًا وبطلًا مخلصًا لبلده، وسيظل الفقيد وعطاؤه الممتد رمزًا وطنيًّا نفخر بأنه من أبناء مصر الأوفياء الذين سجلوا في مرحلة فارقة في عمر الوطن فصلًا ثريًّا زاخرًا بالإخلاص والتفاني في خدمة الوطن، وأن التاريخ سيتوقف طويلًا أمام الدور الكبير الذي أداه لحماية بلده والحفاظ عليها.

كما ​​تقدم وزير العدل بالعزاء إلى المؤسسة العسكرية داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

المشير طنطاوي

توفي المشير محمد حسين طنطاوي، صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 85 عاما بعد رحلة عطاء كبيرة في خدمة الوطن.

تعرض المشير حسين طنطاوي في العام الماضي لأزمة صحية بسبب الخشونة في الركبة والتي حجز على أثرها لفترة في مستشفى كوبري القبة.

أبو هشيمة ينعى المشير حسين طنطاوي: أحد أهم أبطال الجيش المصري وقائد دفة الوطن في المرحلة الأصعب تخرج المشير حسين طنطاوي في الكلية الحربية المصرية سنة 1956م، ثم كلية القادة والأركان وشارك في حرب 1967م وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973م.

حيث كان قائد وحدة مقاتلة بسلاح المشاة وبعد الحرب حصل على نوط الشجاعة العسكري ثم عمل في عام 1975 ملحقا عسكريا لمصر في باكستان ثم في أفغانستان وتدرج في المناصب حتى أصبح وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة في عام 1991م وحصل على رتبة المشير في 1993م.