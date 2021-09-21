/651177/عمرو-درويش-ناعيا-المشير-طنطاوي-قضى-عمره-في-خدمة-مصر-والدفاع-عنها

نعي النائب عمرو درويش، أمسن سر لجنة الإدارةالمحلية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وفاة المشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق ،الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 85 عام.

دوت الخليج يرصد نعي عمرو درويش للمشير طنطاوي

وفاة المشير طنطاوي

وقال عمرو درويش، ”أنعي بمزيد من الحزن والأسى بطلاً من أبطال الوطن، ورمزًا سيظل خالداً في وجدانه، فقد رحل إلى رحمة الله تعالى المشير محمد حسين طنطاوي، الذي قضى عمره في خدمة مصر والدفاع عنها والحفاظ عليها”.

وأختتم النائب عمرو ددرويش، “أسأل الله أن يغفر له، وأن يسكنه فسيح جنّاته، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان”.

نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، قائد المجلس الأعلى للقوات المسلحة،الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 85 عام .

وأضافت تنسيقية شباب الأحزاب،”الذي عبر بالبلاد إلى بر الأمان في مرحلة من أدق وأخطر مراحل التاريخ المصري الحديث”.

كما نعي المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب باسمه وباسم أعضاء مجلس النواب، ببالغ الحزن والآسى إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وشعب مصر العظيم ، وفاة المغفور له بإذن الله المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى (الأسبق )، الذى شارك فى مسئولية إدارة البلاد خلال حقبة من الزمن بما حوته من أحداث فارقة فى تاريخها هى الأخطر أثراً والقاسية بمسئولياتها الجسام، حفلت بالأهوال والأنواء، واستطاع بحكمته وبصيرته الصائبة أن يصل بمصر إلى مرفأ الأمن والأمان .