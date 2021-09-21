دعاء عريبي ناعية المشير طنطاوي: عاش صادقاً مخلصاً محباً لوطنه

/651181/دعاء-عريبي-ناعية-المشير-طنطاوي-عاش-صادقا-مخلصا-محبا-لوطنه

نعت النائبة دعاء عريبي،عضو مجلس النواب،عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، وفاة المشير حسين طنطاوي ،وزير الدفاع الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 85 عام.

دوت الخليج يرصد نعي النائبة دعاء عريبي للمشير طنطاوي

وفاة المشير طنطاوي

واضافت النائبة دعاء عريبي، “عاش صادقاً مخلصاً محباً لوطنهِ، وداعاً المشير حسين طنطاوي نعزي انفسنا في وفاة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق وخالص العزاء للأسرة الكريمه…رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته”.

هذا ونعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، قائد المجلس الأعلى للقوات المسلحة،الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 85 عام .

وأضافت تنسيقية شباب الأحزاب،”الذي عبر بالبلاد إلى بر الأمان في مرحلة من أدق وأخطر مراحل التاريخ المصري الحديث”.

كما نعي المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب باسمه وباسم أعضاء مجلس النواب، ببالغ الحزن والآسى إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وشعب مصر العظيم ، وفاة المغفور له بإذن الله المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى (الأسبق )، الذى شارك فى مسئولية إدارة البلاد خلال حقبة من الزمن بما حوته من أحداث فارقة فى تاريخها هى الأخطر أثراً والقاسية بمسئولياتها الجسام، حفلت بالأهوال والأنواء، واستطاع بحكمته وبصيرته الصائبة أن يصل بمصر إلى مرفأ الأمن والأمان