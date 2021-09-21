/651183/يوسف-شاهين-وصفني-بالحمار-و-عانيت-من-اتهامي-بالغرور-أبرز-تصريحات-هاني-سلامة-مع-صاحبة-السعادة

حل مساء أمس، النجم هانى سلامة ضيفًا على برنامج «صاحبة السعادة» التي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس فى الـ11 مساءً على قناة دى إم سى.

دوت الخليج يرصد أبرز تصريحات الفناني هاني سلامه مع القديرة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة».

هاني سلامة ببرنامج صاحبة السعادة

وتحدث خلال الحلقة عن رحلة مشواره الفني وتفاصيل علاقته بالمخرج الراحل يوسف شاهين.

والعديد من أسرار حياته، كما تطرق الحديث عن آخر اعماله في الدراما المصرية مسلسل «بين السما والأرض» الذى تم طرحه في موسم رمضان الماضى.

هاني سلامة يعاني من اتهامه بالغرور

وقال هاني سلامة في حواره مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة: " اتقال عني مغرور أول لما دخلت مجال التمثيل ".

وتابع هاني سلامة :"قبل دخول مجال التمثيل لم يقل أحد عليا أني مغرور، وأنا أتعامل مع كل المستويات وكل الناس ومعنديش مشكلة مع حد ".

وأكمل هاني سلامة :" ممكن حد يلاحظ أني اتحدث في المقابلات التلفزيونية بهدوء والبعض اعتبر هذه الطريقة غرور".

ولفت هاني سلامة :"لما أسمع حد بيقول عني مغرور مكنتش عارف ده سببه ايه، وكنت افكر كثيرًا عن سبب رؤية الناس لي على أنني مغرور"، مضيفًا:" بدأت أسأل عن سبب رؤيتي من البعض انني مغرور ولقيت حد يقولي ملامح وشك وأنت ساكت بتقول أنك مغرور وملامح وشك حادة جدًا ".

علاقة هاني سلامة بالسوشيال ميديا

وأوضح الفنان هاني سلامة، إن علاقته بالسوشيال ميديا كانت منعدمة، مضيفًا: "بعض الناس أبلغوني بتواجد صفحات مزيفة على السوشيال ميديا تنتحل اسمي وشخصيتي ".

وأضاف: "تلك الصفحات المزيفة كانت تقوم بحالات نصب ويطلبون أموال من اخرين بأسمي أنا ومن هنا قررت دخول عالم السوشيال ميديا كي اضع حد لتلك الصفحات المزيفة".

وتابع هاني سلامة :"قررت دخول السوشيال ميديا بسبب جائحة كورونا التي أدت إلى استخدام السوشيال ميديا وتطبيقات التواصل الإلكترونية بشكل أكبر بدلا من الاجتماعات المباشرة مع الاشخاص.. أنا لسه جديد في مجال السوشيال ميديا، وما زال حجم التفاعل لي على السوشيال ميديا مش كبير ".

سبب وصف هاني سلامة بالحمار من قبل يوسف شاهين

وعن علاقته بيوسف شاهين قال: " كنت جاهل بالقيمة الفنية لأستاذ يوسف شاهين، هو طلب مني أغاني 3 مرات، وغنيت أنا لك على طول لعبد الحليم حافظ.

وتابع: "لما قولت ليوسف شاهين إني ماشوفتي فيلمه الباب الحديد، قال لي أنت حمار".

وتطرق الفنان هاني سلامة إلى مسلسله الأخير «بين السماء والأرض» موضحًا: "مسلسل بين السما والارض كان صعبًا من ناحية الإخراج والتصوير بشكل كبير لأن معظم المشاهد تم تصويرها في مكان واحد فقط ".

إصابة هاني سلامة بفيروس كورونا

وتابع هاني سلامة :" ربنا سترها معانا أثناء تصوير مسلسل بين السما والارض في ظل انتشار فيروس كورونا ".

واستكمل حديثه:" قبل تصوير مسلسل بين السما والأرض أصبت بفيروس كورونا، ولما عملت مسحة كان سلبي ولكن التحاليل أثبتت إصابتي بفيروس كورونا وقررت اعزل نفسي"، مضيفا:" مخرج المسلسل بدأ بالمشاهد التي كانت خارج الاسانسير ".