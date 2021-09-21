اتحاد الكرة ينعي المشير طنطاوي

نعي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد المشير محمد حسين طنطاوي الذي وافته المنية صباح اليوم سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعًا الصبر الجميل و "إنا لله وإنا إليه راجعون"

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

والاتحاد المصري لكرة القدم إذ ينعي الفقيد الكبير يستلهم من سيرته مآثره الخالدة في حب الوطن وبذل كل غال في سبيله وتشجيعه للرياضة المصرية وكرة القدم وقد كان أحد داعميها وسببا في نهضتها وتفوقها.

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم اقامة مباراة مصر وليبيا ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السادسة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم في التاسعة مساء يوم 8 أكتوبر المقبل، كما قرر اقامة مباراة الفريقين ضمن الجولة الرابعة في بني غازي في التاسعة مساءً ( الثامنة في ليبيا ) يوم 11 أكتوبر .

الجدير بالذكر أن بعد قرار اتحاد الكرة بإقالة حسام البدرى يبلغ الشرط الجزائى فى عقد البدرى راتب "شهرين"، تبلغ قيمته مليون و650 ألف جنيه.

ولي حسام البدري قيادة الفنية لمنتخب مصر في سبتمبر لعام 2019، وقاد منتخب الفراعنة في 10 مباريات، حقق 5 انتصارات وتعادل في 5 مباريات، وسجل لاعبوه 14 هدفا واستقبلت شباكه 5 أهداف.

يعد ثنائي الأهلي مجدي “أفشة” ومحمد الشناوي الأكثر مشاركة تحت قيادة البدري ، حيث خاض كل منهما 9 مباريات، كما أن "أفشة" هو الأكثر مساهمة بالأهداف معه حيث سجل 3 أهداف وصنع مثلها.

يعد ثنائي الأهلي مجدي “أفشة” ومحمد الشناوي الأكثر مشاركة تحت قيادة البدري ، حيث خاض كل منهما 9 مباريات، كما أن "أفشة" هو الأكثر مساهمة بالأهداف معه حيث سجل 3 أهداف وصنع مثلها.

الجدير بالذكر أن حقق المنتخب الوطني تعادلا هاما أمام الجابون بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد دي فرانسفيل ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم القادم.

وشهدت المباراة بين الفريقين طرد عمر جابر في الدقيقة 75 من أحداث اللقاء الأمر الذي أضعف خط الوسط بجانب إصابة أحمد توفيق الظهير الأيمن قبل أن يسجل مهاجم الجابون هدف فريقه من نفس الجهة.

تشكيل منتخب مصر أمام الجابون

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: أحمد توفيق – أحمد حجازي – الونش – أيمن أشرف

في خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – عمر جابر

في خط الهجوم: محمد شريف – محمد صلاح

بدلاء مصر أمام الجابون

الهاني سليمان - محمد أبو جبل - علي جبر - أحمد أبو الفتوح - باهر المحمدي - طارق حامد - مصطفى فتحي - مصطفى محمد - أحمد حسن كوكا - أحمد سيد زيزو - عبد الله السعيد- صلاح محسن.