وزير الرى: السيسى وجه بإنشاء خط ملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، أن مصر تنفذ مشروعا إقليميا تحت مظلة المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية بإفريقيا، وبتوجيهات ورعاية مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى لإنشاء خط ملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط لتحقيق التكامل الاقتصادى فى حوض النيل، من خلال رفع مستوى التبادل التجارى والسياحى ونقل البضائع والأفراد بوسيلة نقل رخيصة وآمنة.





وقال وزير الرى - فى كلمته خلال افتتاح المنتدى العربى الخامس للمياه المنعقد بدبى اليوم الثلاثاء - إن ‏مصر تلعب دورا رائدا ‏وفعالا على الصعيدين الإقليمى والدولى من خلال مشاركتها الفعالة فى أنشطة كافة المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالمياه، وذلك من أجل تبادل الرؤى والاستفادة من الخبرات الدولية وإيصال الرسائل المصرية المهمة للمجتمع الدولى، وخاصة فى قضايا المياه المشتركة وتوضيح الموقف المصرى بأن الدولة كانت ومازالت حريصة على تحقيق التنمية بدول حوض النيل شريطة مراعاة شواغل دول المصب، والتى تعد من أهم القضايا التى تواجهها مصر فى العقود الأخيرة.

وأضاف أن تعزيز التعاون فى مجال المياه المشتركة يعد أحد أولويات الدولة المصرية فى إدارة مواردها الماىٔية، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية التى تواجهها مصر، إلا أن التعاون مع دول حوض النيل يحظى بأولوية متقدمة لدى القيادة السياسية، فعلى المستوى الثنائى تحرص مصر على توفير الدعم الفنى لدول حوض النيل من خلال مشروعات تنموية تعود بالنفع المباشر على دول حوض النيل كحفر آبار المياه الجوفية، وإزالة الحشائش من المجارى المائية، وتجهيز مراكز للتنبؤ بالأمطار، وتأهيل الموانئ، وإنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار، وتدريب العديد من الكوادر الفنية بهذه البلاد.

كانت فعاليات المنتدى العربى الخامس للمياه قد انطلقت صباح اليوم بدبى فى الإمارات العربية المتحدة، بحضور 11 وزيرا للمياه والطاقة والإسكان، حيث يقام المنتدى تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية بالإمارات، وبدعم من جامعة الدول العربية، ووزارة الموارد المائية والرى المصرية، وبالتعاون مع شركاء محليين وإقليميين ودوليين، والوزارات المعنية بالمياه من 22 دولة عربية، وتم اختيار الموضوع الرئيسى للمنتدى هذا العام ليكون "الأمن المائى العربى من أجل السلام والتنمية المستدامة".

ويهدف المنتدى إلى حشد كل المنتفعين والعاملين بمجال المياه بالمنطقة العربية للوقوف على الأولويات الخاصة بجدول أعمال المياه، بالإضافة إلى إيجاد الحلول التى من شأنها إصلاح هذا المحور الهام وتفعيل دوره ومواجهة التحديات فى المنطقة العربية.