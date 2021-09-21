هالة زايد: تشغيل تجريبى للتأمين الصحى الشامل بالسويس وأسوان نهاية العام

جدة - نرمين السيد - وأشارت زايد خلال كلمتها فى افتتاح مشروعات قومية فى شبه جزيرة سيناء، اليوم الثلاثاء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى أن منظومة التأمين الصحى سجلت فى محافظات المرحة الأولى 5 ملايين مواطن، وطورت 52 مستشفى، وأجرت 82 ألف جراحة متقدمة، وقدمت 6.5 مليون خدمة صحية.

وأوضحت أن منظومة التأمين الصحى الشامل تعد استحداثا لهيكل تنظيمى استرشادى بأحد النظم الصحية الدولية، وأنها تربط بين الوحدات الصحية والمستشفيات من خلال الغرف المركزية.

ولفتت إلى أنه تم هيكلة جميع الوحدات الصحية بالمحافظات المشاركة بمنظومة التأمين الصحى الشامل، موضحة أنه تم زيادة إيرادات القطاع الصحى بفضل عملية مكينة المطالبات المالية لوحدات القطاع الصحى والتركيز على عملية الحوكمة.

وقالت إنه بنهاية العام ستشهد محافظتى السويس وأسوان التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم الثلاثاء نفق الشهيد أحمد حمدى "2"، وهو النفق الخامس الذى يفتتح ليربط بين شرق وغرب قناة السويس وبين قارتى آسيا وإفريقيا.

ويمثل نفق الشهيد أحمد حمدى "2"، شريان حياة جديدا يربط بين الدلتا وشبه جزيرة سيناء، ليسهل انتقال المواطنين من وإلى غرب القناة، وكذا البضائع ومستلزمات التنمية ويضاعف فرص الاستثمار والعمل بسيناء.

كما يمثل النفق الجديد قيمة مضافة، بتخفيف الضغط على نفق الشهيد أحمد حمدى "1"، فى ظل تنامى حركة التعمير والتنمية فى شبه جزيرة سيناء، اتساقا مع سياسات دولة 30 يونيو واستراتيجية التنمية الشاملة 2030.