عاجل.. الهيئة الهندسية: كلفنا بتنفيذ 5 أنفاق أسفل قناة السويس منذ 2014

وأضاف الفار، خلال كلمته فى افتتاح مشروعات قومية بشبه جزيرة سيناء، اليوم الثلاثاء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن نفق الشهيد أحمد حمدى الجديد يربط بين طريق القنطرة شرق رأس سدر وطريق القاهرة السويس وتم تنفيذه فى اتجاه واحد.
ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم الثلاثاء نفق الشهيد أحمد حمدى "2"، وهو النفق الخامس الذى يفتتح ليربط بين شرق وغرب قناة السويس وبين قارتى آسيا وإفريقيا.
ويمثل نفق الشهيد أحمد حمدى "2"، شريان حياة جديدا يربط بين الدلتا وشبه جزيرة سيناء، ليسهل انتقال المواطنين من وإلى غرب القناة، وكذا البضائع ومستلزمات التنمية ويضاعف فرص الاستثمار والعمل بسيناء.
كما يمثل النفق الجديد قيمة مضافة، بتخفيف الضغط على نفق الشهيد أحمد حمدى "1"، فى ظل تنامى حركة التعمير والتنمية فى شبه جزيرة سيناء، اتساقا مع سياسات دولة 30 يونيو واستراتيجية التنمية الشاملة 2030.
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