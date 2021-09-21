عاجل.. الهيئة الهندسية: تنمية سيناء على رأس أولويات القيادة السياسية

جدة - نرمين السيد - قال اللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن تنمية سيناء على رأس أولويات القيادة السياسية وتم التخطيط لإنشاء شبكة طرق لتكون بنية أساسية لشرايين التنمية.





وأضاف الفار، خلال كلمته فى افتتاح مشروعات قومية فى شبه جزيرة سيناء، اليوم الثلاثاء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة سابقت الزمن لإنجاز مشروعات فى سيناء، وتم تكليف الهيئة منذ 30 يونيو 2014 بـ418 مشروعات فى مختلف المجالات بتكلفة 486 مليار جنيه، وتم تنفيذ 276 مشروعا بتكلفة 198 مليار جنيه، وجارى تنفيذ 110 مشروعات، ومخطط تنفيذ 32 مشروعا بتكلفة 82 مليار جنيه.

وأوضح أنه فى مجال الطرق تم تنفيذ 35 طريقا بإحمالى 1.185 كم، منوهًا بأن الطرق تخدم جميع المجالات وتسهل العملية التنقل.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم الثلاثاء نفق الشهيد أحمد حمدى "2"، وهو النفق الخامس الذى يفتتح ليربط بين شرق وغرب قناة السويس وبين قارتى آسيا وإفريقيا.

ويمثل نفق الشهيد أحمد حمدى "2"، شريان حياة جديدا يربط بين الدلتا وشبه جزيرة سيناء، ليسهل انتقال المواطنين من وإلى غرب القناة، وكذا البضائع ومستلزمات التنمية ويضاعف فرص الاستثمار والعمل بسيناء.

كما يمثل النفق الجديد قيمة مضافة، بتخفيف الضغط على نفق الشهيد أحمد حمدى "1"، فى ظل تنامى حركة التعمير والتنمية فى شبه جزيرة سيناء، اتساقا مع سياسات دولة 30 يونيو واستراتيجية التنمية الشاملة 2030.