عاجل.. السيسى يعلن الحداد العام على وفاة المشير طنطاوى

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال كلمته فى افتتاح مشروعات قومية فى شبه جزيرة سيناء، اليوم الثلاثاء: "أقدم التعزية فى بطل من أبطال مصر ورجل من رجال مصر المخلصين جدًا، المشير طنطاوى توفى اليوم فى نفس يوم وفاة الزعيم أحمد عرابى"، معلنًا الحداد الرسمى.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم الثلاثاء نفق الشهيد أحمد حمدى "2"، وهو النفق الخامس الذى يفتتح ليربط بين شرق وغرب قناة السويس وبين قارتى آسيا وإفريقيا.

ويمثل نفق الشهيد أحمد حمدى "2"، شريان حياة جديدا يربط بين الدلتا وشبه جزيرة سيناء، ليسهل انتقال المواطنين من وإلى غرب القناة، وكذا البضائع ومستلزمات التنمية ويضاعف فرص الاستثمار والعمل بسيناء.

كما يمثل النفق الجديد قيمة مضافة، بتخفيف الضغط على نفق الشهيد أحمد حمدى "1"، فى ظل تنامى حركة التعمير والتنمية فى شبه جزيرة سيناء، اتساقا مع سياسات دولة 30 يونيو واستراتيجية التنمية الشاملة 2030.