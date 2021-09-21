عاجل.. السيسى يطلق اسم المشير طنطاوى على قاعدة الهايكستيب العسكرية

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى، إطلاق اسم المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى الأسبق، والذى وافته المنية اليوم، على قاعدة الهايكستيب العسكرية تقديرا واحتراما لدور هذا الرجل العظيم.





وأضاف السيسى، خلال كلمته فى افتتاح مشروعات قومية فى شبه جزيرة سيناء، اليوم الثلاثاء، أن المشير طنطاوى تولى المسؤولية فى فترة من 2011 حتى تسليم السلطة فى 2012، وكانت فترة صعبة وقاسية، مضيفًا: "شهادة للتاريخ قاد هذه المرحلة بإخلاص شديد وتفان وحكمة شديدة".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم الثلاثاء نفق الشهيد أحمد حمدى "2"، وهو النفق الخامس الذى يفتتح ليربط بين شرق وغرب قناة السويس وبين قارتى آسيا وإفريقيا.

ويمثل نفق الشهيد أحمد حمدى "2"، شريان حياة جديدا يربط بين الدلتا وشبه جزيرة سيناء، ليسهل انتقال المواطنين من وإلى غرب القناة، وكذا البضائع ومستلزمات التنمية ويضاعف فرص الاستثمار والعمل بسيناء.

كما يمثل النفق الجديد قيمة مضافة، بتخفيف الضغط على نفق الشهيد أحمد حمدى "1"، فى ظل تنامى حركة التعمير والتنمية فى شبه جزيرة سيناء، اتساقا مع سياسات دولة 30 يونيو واستراتيجية التنمية الشاملة 2030.