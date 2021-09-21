عاجل.. السيسى: المشير طنطاوى كان سببا فى حماية مصر من السقوط

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس السيسى: "المشير قاد البلاد فى الفترة من 2011 حتى تسليم السلطة فى 2012 بإخلاص وتفان وحكمة شديدة، أدت بفضل الله أن الدولة المصرية اللى كانت معرضة للانهيار وحرب أهلية تعبرها بأقل حجم من الأضرار التى ممكن أن تقابل دولة فى مثل هذه الظروف".

وأضاف السيسى، خلال كلمته فى افتتاح مشروعات قومية فى شبه جزيرة سيناء، اليوم الثلاثاء، أن المشير طنطاوى دائما ما كان يقول "أنا ماسك جمرة نار فى إيدى بتولع إيدى ومش قادر أسيبها ولو سبتها هتولع الدنيا".

وتابع: "دى شهادة للتاريخ، وبقولها للمصريين عشان يكونوا عارفين إن هذا الرجل العظيم كان سببا فى حماية مصر من السقوط فى هذه المرحلة".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم الثلاثاء نفق الشهيد أحمد حمدى "2"، وهو النفق الخامس الذى يفتتح ليربط بين شرق وغرب قناة السويس وبين قارتى آسيا وإفريقيا.

ويمثل نفق الشهيد أحمد حمدى "2"، شريان حياة جديدا يربط بين الدلتا وشبه جزيرة سيناء، ليسهل انتقال المواطنين من وإلى غرب القناة، وكذا البضائع ومستلزمات التنمية ويضاعف فرص الاستثمار والعمل بسيناء.

كما يمثل النفق الجديد قيمة مضافة، بتخفيف الضغط على نفق الشهيد أحمد حمدى "1"، فى ظل تنامى حركة التعمير والتنمية فى شبه جزيرة سيناء، اتساقا مع سياسات دولة 30 يونيو واستراتيجية التنمية الشاملة 2030.