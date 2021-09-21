السيسى يعنى المشير طنطاوى: فقدت أبا ومعلما وإنسانا غيورا على وطنه

جدة - نرمين السيد - نعى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، المشير محمد حسين طنطاوى، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى الأسبق، الذى وافته المنية فجر اليوم الثلاثاء.





وقال الرئيس السيسى، فى منشور عبر حسابه الرسمى، على موقع التواصل فيس بوك: "فقدتُ اليوم أبًا ومعلمًا وإنسانًا غيورًا على وطنه، كثيرًا ما تعلمت منه القدوة والتفانى فى خدمة الوطن". وتابع: إنه المشير محمد حسين طنطاوى الذى تصدى لأخطر ما واجهته مصر من صعاب فى تاريخها المعاصر.. عرفت المشير طنطاوى محبًا ومخلصًا لمصر وشعبها، وإذ أتقدم لشعب مصر العظيم بخالص العزاء، فإننى أدعو الله أن يلهم أسرة المشير طنطاوى الصبر والسلوان. واختتم بالآية القرآنية: بسم الله الرحمن الرحيم.. "مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَٰهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ فمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ومَا بَدَّلُواْ تبديلًا".

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