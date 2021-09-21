وزيرة التجارة والصناعة تنعي رحيل المشير محمد حسين طنطاوي

تنعي السيدة /نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة رحيل المغفور له بإذن الله المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق ' والذي وافته المنية صباح اليوم .

وقالت الوزيرة أن الفقيد يعد أحد أبناء مصر المخلصين ورمز من رموز العسكرية المصرية الباسلة ، والذى ضحى بالنفيس والغالى من اجل رفع اسم مصر عالياً خفاقاً ، كما قدم العديد من التضحيات للدفاع عن تراب مصر خلال مشاركته فى حرب اكتوبر المجيدة ، فضلا عن دوره المشهود فى قيادة البلاد بشجاعة وإقدام خاصة في تلك الفترة العصيبة التي مرت بها البلاد للحفاظ على أمن واستقرار الوطن ، وسلامة أراضيه.

وتتقدم الوزيرة بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد ،وللمؤسسة العسكرية وجموع الشعب المصري ، داعية المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته