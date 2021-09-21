السفير المصري في تيرانا يلتقى وزيرة السياحة الألبانية الجديدة في إطار ...

التقى السفير محمد حيدر، سفير مصر في تيرانا، وزيرة السياحة الألبانية الجديدة Mirela Kumbaro، كما شاركا في الندوة التي نظمها رؤساء الاتحادات السياحية المصرية والألبانية وبحضور ممثلي 62 شركة سياحية مصرية، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون فيما يتعلق بتنشيط حركة السياحة، وتبادل خبرات الترويج السياحي، وكذا طرح مقترحات لتشجيع الاستثمارات في مجال السياحة بين البلدين.

القى السفير محمد حيدر كلمة أكد فيها أن الموسم الحالي شهد انطلاقة مهمة لحركة السياحة المتبادلة بين البلدين بعد توقف شبه كلي بسبب جائحة كورونا العام الماضي، مشيراً إلى أن الأرقام مبشرة وتعكس زيادة مضطردة في أعداد السياح من الجانبين، وذلك في ضوء الاهتمام الكبير بالسوق المصرية كأحد أهم الوجهات السياحية في البانيا لعام 2021، كما أشاد بقرار مجلس الوزراء الألباني بإعفاء السائحين المصريين من تأشيرات الدخول خلال الفترة السياحية من إبريل إلى نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن البانيا باتت بالفعل ضمن الوجهات السياحية الجاذبة للسائح المصري في ضوء ما تمتلكه من مقومات.

أبرز السفير حيدر الدور الذي تقوم به السفارة بالتنسيق مع وزارتي السياحة واتحادات الغرف السياحية لبناء علاقات مؤسسية ومظلة حكومية داعمة للقطاع الخاص في الجانبين، وهو الأمر الذي ستكون له انعكاسات إيجابية، ليس فقط على قطاع السياحية، وانما على دعم كافة أوجه التعاون الثنائي بين مصر والبانيا والتعريف بمقومات البلدين المتعددة بما يدعم التجارة والاستثمار.

من ناحيتها، أشارت الوزيرة الألبانية إلى أن حضورها للندوة بعد ساعات قليلة من استلامها لمهام منصبها الجديد يعكس حرصها الشديد لدعم وتعزيز الحركة السياحية بين مصر وألبانيا في ضوء الروابط التاريخية وعلاقات الصداقة التي تجمع بين البلدين، وكذلك حرص البانيا على الاستفادة من الخبرات المصرية في الترويج السياحي، مؤكدةً على تطلعها للتعاون مع مصر لتحقيق المزيد من الدفع للعلاقات الثنائية.