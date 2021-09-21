سعفان ناعيا المشير طنطاوي : محارباً عظيماً حرص على أمن الوطن...

يتقدم وزير القوي العاملة محمد سعفان بخالص التعازي في وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق ، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء ، معربا عن خالص العزاء لأسرته ، داعيا الله عز وجل أن يلهمهم الصبر، وأن يتغمده بمغفرته ورحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم آله وذويه الصبر والسلوان.

وأكد وزير القوي العاملة ، أن المشير طنطاوي كان مثال الرجل العسكري القوي المدافع عن بلاده ، وأحد أبرز عناصر القوات المسلحة على مدار تاريخه الطويل، تخرج في الكلية الحربية المصرية سنة 1956، ثم كلية القادة والأركان، شارك في صد العدوان الثلاثي عام 1956، وحرب 1967، وحرب الاستنزاف، وحرب أكتوبر المجيدة 1973 ،حيث كان قائد وحده مقاتله بسلاح المشاة ، كان محارباً عظيماً وهب نفسه للدفاع عن بلده من أجل تحقيق النصر ، وحرص على أمنها واستقرارها .

تولى المشير طنطاوي رئاسة مصر بصفته رئيسًا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة في 11 فبراير 2011 ، وحصل على رتبة المشير في 1993.

رحم الله المشير طنطاوي وألهم الشعب المصري والقوات المسلحة وأسرة الفقيد الكريمة الصبر والسلوان.