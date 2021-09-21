رئيس الوطنية للصحافة ينعي المشير طنطاوي

نعى عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة والأعضاء، المشير محمد حسين طنطاوي القائد الأعلي للقوات المسلحة ووزير الدفاع ووزير الإنتاج الحربي الأسبق، الذي توفى صباح اليوم الثلاثاء بعد تعرضه لأزمة صحية. كان المشير طنطاوي من أخلص وأوفي القادة العسكريين ومن أبطال حرب أكتوبر المجيدة ، وهب حياته لخدمة وطنه علي مدار تاريخه العسكري، والحفاظ عليه في أحلك وأصعب الظروف التي مر بها وطننا الحبيب . وتتقدم الهيئة الوطنية للصحافة بخالص التعازي لاسرة الراحل ، داعية المولي عز وجل أن يتغمده بخالص رحمته وواسع مغفرته .

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