الرئيس السيسي يفتتح عددا من المنشآت الصحية فى السويس وجنوب سيناء

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مستشفى سانت كاترين المركزي عبر الفيديو كونفرانس، كما افتتح الرئيس أيضا مركز طب أسرة الرويسات. كما افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مركز طب أسرة التوفيق بحافظة السويس.، على هامش تدشين عدد من المشروعات التنموية فى شبه جزيرة سيناء.

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