وفاة المشير الأسبق ووزير الدفاع المصري محمد حسين طنطاوي

عاجل توفي منذ ساعات قليلة فجر يوم الثلاثاء المشير محمد حسين طنطاوي عن عمر يناهز 85 عام مع صراع مع المرض ولد في 31 من أكتوبر عام 1935 وتوفي اليوم 21 من سبتمبر عام 2021 وترتب له جنازة عسكرية لتشيع جثمانه إلى مثواه الأخير ولم يحدد موعدها بعد وستقام مراسم الجنازة من مسجد المشير طنطاوي الذي يحمل أسمه بالتجمع الخامس وقد تم أفتتاحه في 9 مارس 2015 وسيحضر الجنازة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبعض كبار الدولة والقائد العام للقوات المسلحة، ولد وتتربي في النوبة أسوان وينتمي إلي عائلة نوبية منذ صغيره كان يسعى ليحقق حلم الالتحاق بالكلية الحربية وبذل قصاري جهده في التعليم ثم حقق حلمه وألتحق بها ثم تخرج منها عام 1956 ثم تخرج من كلية القيادة والأركان عام 1957 وشارك حرب النكسة عام 1969 وحرب الأستنزاف وحرب أكتوبر عام 1973 وكان قائد كتيبة وحده مقاتله بسلاح المشاة وعمل ملحقاً عسكريا لمصر لدولة بكستان ثم إلى دولة أفغانستان، تولي قيادة الحرس الجمهوري عام 1988وينعي مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي أسرة الراحل بالنيابة عن نفسه والشعب المصري بأكمله داعين الله عز وجل أن يتغمده بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته شارك المشير حسين طنطاوي في معارك وحروب عديدة منها حرب العدوان الثلاثي على مصر عام 1956وشارك ف نكسة 1967 وحرب الاستنزاف من 1967 حتي عام 1970، شارك أيضا في أنتصارات حرب أكتوبر 1973، حرب الخليج الثانية قام بالمشاركة بها عام 1991.

وفاة المشير الأسبق محمد حسين طنطاوي

حصل على عدة أوسمة عديدة منها وسام التحرير، نوط النصر، نوط الجلاء، نوط الاستقرار العسكري، نوط الشجاعة العسكري من الطبقة الثانية بعد حرب أكتوبر، ميدالية تحرير الكويت من دولة الكويت، ميدالية تحرير الكويت من السعودية، نال وسام الامتياز من باكستان، ووسام الجمهورية التونسية من تونس، قلاده النيل.

ترقي إلى رتبة مشير في 4 أكتوبر عام 1993 شارك بتوليه منصب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة فترة بعد تنحي الرئيس الراحل محمد حسني مبارك من 11 فبراير عام 2011 حتى 30 يونيو عام 2012، وظل ممسكا بالرئاسة حتي أجريت أنتخابات رئاسية وتسلم منه المنصب الرئيس الراحل محمد مرسي عيسي العياط بعد عقب أنتخابات بأداء اليمين الدستوري قام محمد مرسي بإحالته بقرار رئاسي بتاريخ 12 أغسطس عام 2012 .