الرئيس السيسى:المشير طنطاوى برئ من أى دم بعد أحداث يناير..وكان دايما يقولى:" أنا ماسك جمرة نار فى إيدى ..بتولع بإيدى ومش قادر أسيبها"

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أعلنا الحداد الرسمى ..وأطلقنا اسمه على قاعده الهايكستب

11:28 ص - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن المشير محمد حسين طنطاوى، الذى وافته المنية اليوم الثلاثاء يعد بطل من أبطال مصر، و رجل من رجال مصر المُخلصين، مؤكدا على أن يوم وفاته هو يوم مماثل ليوم وفاه بطل أخر وهو الزعيم البطل أحمد عرابى، مؤكدا على أنه تم إعلان الحداد الرسمى وإطلاق اسمه على قاعده الهايكستب العسكرية تقدير واحتراما لدور هذا الرجل العظيم.

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جاء ذلك فى كلمته على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية، مؤكدا على أنه كان سيتم إلغاء هذه الافتتاحات مع إعلان الوفاه ولكن كان لدينا رؤية بضرورة العمل على التنفيذ خاصة أن المشير طنطاوى رحمه الله كان رجل جاد ويحب العمل ومن ثم قمنا بعمل هذه الافتتاح اليوم.

أعلنا الحداد الرسمى ..وأطلقنا اسمه على قاعده الهايكستب

ولفت الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى أن المشير حسين طنطاوى كان أمام مسئولية هائلة فى الفترة التى أعقبت أحداث 25يناير وحتى تسليم السلطة فى 2012، مؤكدا على أنها كانت فترة صعبة وهذا حديث بكل أمانة وشهادة للتاريخ حيث أنه قاد هذه المرحلة بإخلاص شديد وتفانى وحكمة أدت بفضل الله أن مصر التى كانت معرضه للانهيار عبرت هذه المرحلة بأقل حجم من الأضرار التى من الممكن تقابل أى دولة.

وواصل حديثه بأن المشير حسين طنطاوى كان دائما يتحدث له بقوله:" أنا ماسك جمرة نار فى إيدى ..بتولع بإيدى ومش قادر أسيبها" مؤكدا على أن هذا الشعور الذى حيا بها خلال هذه المرحلة التى أعقبت أحداث يناير ، مؤكدا على أن هذه الفترة صعبة جدا وسبب رئيسى فى حماية مصر.

الرئيس السيسى:المشير طنطاوى برئ من أى دم بعد أحداث يناير

وأكد على أن المششير طنطاوى قال له أيضا عقب فترة الانتخابات التى حدثت فى 2012 والتى كانت المؤشرات تقول أن فصيل بعينها سيصل للسلطة فى إشارة لتنظيم الإخوان، أنه سيكتب فى التاريخ أنه من سلم السلطة لهذا الفصيل وهذا أمر يؤلمه خاصة أنه كان يدرك حجم التحديات والأضرار.

الرئيس السيسى: المشير طنطاوى كان دايما يقولى:" " أنا ماسك جمرة نار فى إيدى ..بتولع بإيدى ومش قادر أسيبها"

وواصل حديثه بقوله أشهد أيضا بأن المشير طنطاوى برئ من أى دم حدث فى فترة ما بعد يناير سواء محمد محمود أو أحداث مجلس الوزراء أو بورسعيد وغيرها ، مؤكدا على أن كل هذه الأحداث كانت فى إطار التأمر على الدولة من أجل إسقاط الدولة، مؤكدا على أنه تحدث بحينها بأن المؤامرة من الأشرار ستكون نهاية عدم المكسب قائلا:"قولت أن المجرمين والمتآمرين مش هيكسبوا والوقت أثبت ده ربنا لا يصلح عمل المفسدين".