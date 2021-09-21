/651214/البرلمان-ينعي-وفاة-حسين-طنطاوي-جبالي-خرج-من-نبت-أرض-مصر-الطيبة-ممثل-الأغلبية-لن-ينسى-التاريخ-دوره-كبطل-أنقذ-البلاد-رضوان-ضرب-أروع-الأمثلة-فى-حب-الوطن

توفى المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 85 عاما، تاركا تاريخ حافل في خدمة الوطن، فهو البطل العسكرى الذى خاض أربع حروب دخلتها مصر ضد إسرائيل، فكان أحد أبطال حرب 56، وشارك فى حرب النكسة سنة 1967، وبعدها فى حرب الاستنزاف، كما كان أحد أبطال حرب اكتوبر 1973المجيدة، كما أنه استطاع بمنتهى الحكمة والقدرة والكفاءة أن يحافظ على سفينة الوطن من الغرق فى الفترة التى واكبت أحداث ثورة 25 يناير.

المشير البطل محمد حسين طنطاوى، لم تقف بطولاته عند مواجهة العدو الخارجى، ولكنه كان صاحب حكمة وكفاءة كبيرة بعد أن تنحى الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك ونجح فى الحفاظ على الدولة المصرية من كل الفتن.

دوت الخليج

المشير محمد حسين طنطاوى شغل مناصب قيادية عديدة فى القوات المسلحة، حيث كان رئيسا لهيئة العمليات وفرقة المشاة، كما شارك فى العديد من الحروب القتالية منها حرب 1956 وحرب 1967 وحرب الاستنزاف، بالإضافة إلى حرب أكتوبر 1973 كقائد لوحدة مقاتلة بسلاح المشاة، وقد حصل بعد الحرب على نوط الشجاعة العسكرى ثم عمل عام 1975م ملحقاً عسكرياً لمصر فى باكستان وبعدها فى أفغانستان.

وفى عام 1987 تولى منصب قائد الجيش الثانى الميداني، ثم قائد قوات الحرس الجمهورى عام 1988 حتى أصبح قائداً عاماً للقوات المسلحة ووزيراً للدفاع عام 1991 برتبة فريق، وعقب شهر واحد أصدر الرئيس الأسبق مبارك قرارًا بترقيته إلى رتبة فريق أول، كما صدر قراراً جمهورياً بنهاية عام 1993 بترقيته إلى رتبة المشير ووزيرا للدفاع والإنتاج الحربى.

نال المشير محمد حسين طنطاوى خلال مشواره العسكرى العديد من الأوسمة والأنواط والميداليات منها وسام التحرير، ونوط الجلاء العسكرى، ونوط النصر، ونوط الشجاعة العسكري، ونوط التدريب، ونوط الخدمة الممتازة، ووسام الجمهورية التونسية، ووسام تحرير الكويت، ونوط المعركة، وميدالية تحرير الكويت، بالإضافة إلى ميدالية يوم الجيش.

رئيس النواب ناعيا المشير طنطاوى: خرج من نبت أرض مصر الطيبة وحمل لواء الدفاع عن ترابها المقدس

ونعي المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب باسمه وباسم أعضاء مجلس النواب، ببالغ الحزن والآسى إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وشعب مصر العظيم ، وفاة المغفور له بإذن الله المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى (الأسبق )، الذى شارك فى مسئولية إدارة البلاد خلال حقبة من الزمن بما حوته من أحداث فارقة فى تاريخها هى الأخطر أثراً والقاسية بمسئولياتها الجسام، حفلت بالأهوال والأنواء، واستطاع بحكمته وبصيرته الصائبة أن يصل بمصر إلى مرفأ الأمن والأمان .

دوت الخليج

وقال رئيس مجلس النواب:"بقلوب مطمئنة راضية بقضاء الله وقدره ننعى إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى وشعب مصر العظيم وفاة المغفور له بإذن الله إبن مصر البار المشير حسين طنطاوى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى (الأسبق) الذى خرج من نبت أرض مصر الطيبة، والذى حمل لواء الدفاع عن ترابها المقدس فى مسيرة عطاء متواصلة امتدت لعقود.

وأردف رئيس مجلس النواب : " أن هذا القائد العظيم كان مصدراً للإلهام والصمود وسيظل شاهداً أميناً على ملحمة الشرف والعزة التى خاضتها مصر فى جميع معاركها، وشارك فى مسئولية إدارة البلاد خلال حقبة من الزمن بما حوته من أحداث فارقة فى تاريخها هى الأخطر أثراً والقاسية بمسئولياتها الجسام، حفلت بالأهوال والأنواء، واستطاع بحكمته وبصيرته الصائبة أن يصل بمصر إلى مرفأ الأمن والآمان رغم وعورة الطريق وجسامة التحدى، حيث تحلى برباطة الجأش والمثابرة لعلمه بما يحاك للوطن من الخارج والداخل، وحرص ألا يكون الجيش فى مواجهة الشعب، بل مدافعاً وحامياً لأمنه واستقراره " .

وقال أيضا إننا نفتقد هذا القائد العظيم ولا نملك إلا ندعو الله عز وجل أن يشمله بواسع رحمته نظير ما قدم لوطنه ومواطنيه ". داعياً المولى عز وجل أن يسكن فقيد مصر فسيح جناته، وأن يلهم شعب مصر وتلامذته صبر المؤمنين.

"إنا لله وإنا إليه راجعون"

ممثل الاغلبية ناعيا المشير طنطاوي:لن ينسى التاريخ دوره كبطل أنقذ البلاد من الدخول في مستنقع الفوضى

و نعي المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، ممثل الأغلبية، رئيس الهسئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الاسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 85 عام.

دوت الخليج يرصد نعي زعيم الأغلبية للمشير طنطاوي

وفاة المشير طنطاوي

وأضاف ممثل الأغلبية،” رحم الله صاحب العطاء والإخلاص والفدائية أحد أبطال انتصارات حرب أكتوبر الخالدة التي أعادت عزة الوطن وكرامته.

القوات المسلحة

وأوضح أشرف رشاد،”هو أحد أبطال قيادات قواتنا المسلحة البواسل الشجعان، وأهم من تصدى بكل قوة وفدائية وعزيمة لمحاولات إسقاط الدولة المصرية عقب تنحي الرئيس مبارك عن الحكم في ٢٠١١”.

وتابع المهندس أشرف رشاد، “يظل سجل المشير "طنطاوي" العسكري مليء بخوض المعارك والحروب الخالدة، ويظل ما قدمه للحفاظ على الوطن وهويته وهيبته ضد الإخوان الإرهابية رمزًا في الصمود وعشق الوطن وتحمل الأمانة.

واستكمل”لن ننسى كمصريين، كما أن التاريخ نفسه لن ينسى دور المشير طنطاوي كبطل عظيم أنقذ البلاد من الدخول في مستنقع الفوضى، وظل حاميًا لها وأمينًا على مقدراتها”.

وأختتم ممثل الأغلبية،”رحم الله البطل الشجاع والقائد الفذ والوطني المخلص .. وغفر له وطيب ثراه”.

المستشار أحمد سعد الدين ناعياً المشير طنطاوى: حافظ على الوطن والشعب المصرى فى ظروف كانت الأصعب فى تاريخ الأمة

ونعى المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، ببالغ الحزن وعميق الأسى، المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى "الأسبق " الذى وافته المنية صباح اليوم بعد تاريخ حافل فى خدمة الوطن الغالى.

دوت الخليج يرصد نعي أحمد سعد الدين لوفاة المشير طنطاوي

وفاة المشير طنطاوي

وأكد وكيل مجلس النواب أن المشير طنطاوى استطاع أن يحافظ على الوطن والشعب المصرى في ظل ظروف كانت الأصعب فى تاريخ الأمة المصرية، وأردف أن ما حققه المشير طنطاوى خلال رحلته سيجعل اسمه خالداً للأبد فى تاريخ الأمة وقلوب المصريين .

وتقدم وكيل مجلس النواب بخالص التعازي الى شعب مصر ، داعيا الله عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

النائب طارق رضوان ينعى المشير طنطاوى:ضرب أروع الأمثلة فى حب الوطن

ونعى النائب طارق رضوان المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، أحد رموز العسكرية المصرية الذي ضرب أروع أمثلة حب مصر وقاد البلاد في فترة دقيقة من عمر الوطن بإخلاص وتفاني فصان العهد وحفظ الأمانة.

دوت الخليج

وقال أن المشير طنطاوي صاحب مسيرة وطنية حافلة بالعطاء، بدءًا من خدمته العسكرية الجليلة، ومساهماته العظيمة كأحد أبطال حرب اكتوبر ٧٣ حرب العزة والكرامة، وانتهاءً بمواقفه الوطنية التي لن ينساها التاريخ لحمايته لبلدنا الحبيب مصر من الفوضي ليضرب مثلا يحتذى به في التضحية من أجل بقاء الوطن واستقراره.