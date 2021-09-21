الرئيس السيسى ناعيا المشير طنطاوى: فقدتُ اليوم أبًا ومعلمًا وإنسانًا غيورًا على وطنه زكثيرًا ما تعلمت منه القدوة والتفاني

/651192/الرئيس-السيسى-ناعيا-المشير-طنطاوى-فقدت-اليوم-أبا-ومعلما-وإنسانا-غيورا-على-وطنه-زكثيرا-ما-تعلمت-منه-القدوة-والتفاني

نعى الرئيس عبد الفتاح السيسى المشير محمد حسين طنطاوى، الذى وافته المنية اليوم الثلاثاء قائلا:"فقدتُ اليوم أبًا ومعلمًا وإنسانًا غيورًا على وطنه، كثيرًا ما تعلمت منه القدوة والتفاني في خدمة الوطن.

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وقال إنه المشير محمد حسين طنطاوي الذي تصدى لأخطر ما واجهته مصر من صعاب في تاريخها المعاصر. عرفت المشير طنطاوي محبًا ومخلصًا لمصر وشعبها، وإذ أتقدم لشعب مصر العظيم بخالص العزاء، فإنني أدعو الله أن يلهم أسرة المشير طنطاوي الصبر والسلوان. مختتما نعيه بسم الله الرحمن الرحيم.. "مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَٰهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ فمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ومَا بَدَّلُواْ تبديلًا".صدق الله العظيم