خدم بلاده لعقود وقام بأدوار هامة.. الاتحاد الأوروبى ناعياً المشير طنطاوي

/651201/خدم-بلاده-لعقود-وقام-بأدوار-هامة-الاتحاد-الأوروبى-ناعيا-المشير-طنطاوي

نعى الاتحاد الأوروبى، اليوم الثلاثاء، عبر تدوينه له على موقع تويتر المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى الأسبق الذى وافته المنية صباح اليوم.

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قال وفد مفوضية الاتحاد الأوروبى بالقاهرة:” ببالغ الحزن تلقى وفد الاتحاد الأوروبى خبر وفاة المشير محمد حسين طنطاوى".

وأعرب الوفد الأوروبى عن التعازى لعائلة المشير الراحل وأصدقائه والحكومة والشعب المصرى، وأضاف أن المشير طنطاوى الراحل خدم "بلاده لعقود طويلة خلال مسيرته المهنية وقام بأدوار هامة".

هذا ونعي المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب باسمه وباسم أعضاء مجلس النواب، ببالغ الحزن والآسى إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وشعب مصر العظيم ، وفاة المغفور له بإذن الله المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى (الأسبق )، الذى شارك فى مسئولية إدارة البلاد خلال حقبة من الزمن بما حوته من أحداث فارقة فى تاريخها هى الأخطر أثراً والقاسية بمسئولياتها الجسام، حفلت بالأهوال والأنواء، واستطاع بحكمته وبصيرته الصائبة أن يصل بمصر إلى مرفأ الأمن والأمان .

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وقال رئيس مجلس النواب:"بقلوب مطمئنة راضية بقضاء الله وقدره ننعى إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى وشعب مصر العظيم وفاة المغفور له بإذن الله إبن مصر البار المشير حسين طنطاوى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى (الأسبق) الذى خرج من نبت أرض مصر الطيبة، والذى حمل لواء الدفاع عن ترابها المقدس فى مسيرة عطاء متواصلة امتدت لعقود.

وأردف رئيس مجلس النواب : " أن هذا القائد العظيم كان مصدراً للإلهام والصمود وسيظل شاهداً أميناً على ملحمة الشرف والعزة التى خاضتها مصر فى جميع معاركها، وشارك فى مسئولية إدارة البلاد خلال حقبة من الزمن بما حوته من أحداث فارقة فى تاريخها هى الأخطر أثراً والقاسية بمسئولياتها الجسام، حفلت بالأهوال والأنواء، واستطاع بحكمته وبصيرته الصائبة أن يصل بمصر إلى مرفأ الأمن والآمان رغم وعورة الطريق وجسامة التحدى، حيث تحلى برباطة الجأش والمثابرة لعلمه بما يحاك للوطن من الخارج والداخل، وحرص ألا يكون الجيش فى مواجهة الشعب، بل مدافعاً وحامياً لأمنه واستقراره " .

رئيس النواب ناعيا المشير طنطاوى: خرج من نبت أرض مصر الطيبة وحمل لواء الدفاع عن ترابها المقدس

وقال أيضا إننا نفتقد هذا القائد العظيم ولا نملك إلا ندعو الله عز وجل أن يشمله بواسع رحمته نظير ما قدم لوطنه ومواطنيه ". داعياً المولى عز وجل أن يسكن فقيد مصر فسيح جناته، وأن يلهم شعب مصر وتلامذته صبر المؤمنين.

"إنا لله وإنا إليه راجعون"