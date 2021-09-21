افتتاح مجمع محاكم دمنهور الجديد بحضور وزير العدل ومحافظ البحيرة «فيديو»

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استقبل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة المستشار عمر مروان وزير العدل وذلك فى مستهل زيارته اليوم لمحافظة البحيرة لافتتاح مجمع محاكم شمال دمنهور الجديد بشارع النصر بمنطقة شبرا بدمنهور .

يأتى ذلك فى إطار إهتمام الدولة المصرية بإنشاء وتطوير المحاكم ومأموريات الشهر العقارى والعمل بالنظام الإلكتروني والتحول الرقمي لمواكبة العصر، من أجل تحقيق العدالة الناجزة وتقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر .

افتتاح مجمع محاكم دمنهور الجديد بحضور وزير العدل ومحافظ البحيرة

هذا وقد رحب اللواء المحافظ بوزير العدل مؤكدا أن مصر تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي تشهد إنجازات كبيرة وعظيمة وإفتتاح مشروعات قوميه هامه فى كافه المجالات وذلك لخدمة المواطنين والعمل على تلبية مطالبهم وإحتياجاتهم مؤكداً على التعاون والتنسيق المستمر بين المحافظة ووزارة العدل والدور الكبير الذى يقوم به قضاة مصر الشرفاء وشرطتها الباسلة وجيشها العظيم

كما قدم المستشار عمر مروان وزير العدل التهنئه للواء هشام آمنة وشعب البحيرة بمناسبة عيدها القومي راجيا من الله دوام التوفيق والسداد لما فيه الخير والإزدهار لمحافظة البحيرة ومواطنيها.

هذا وقد قدم اللواء المحافظ درع المحافظة للسيد المستشار وزير العدل والذى قدم ايضا درع وزارة العدل للواء المحافظ تقديرا للتعاون والتنسيق المتبادل والمستمر بين الجانبين للعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين

حضر الإستقبال اللواء أحمد عرفات مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة ود نهال بلبع نائب المحافظ وم حازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد