ممثل الاغلبية ناعيا المشير طنطاوي:لن ينسى التاريخ دوره كبطل أنقذ البلاد من الدخول في مستنقع الفوضى

/651191/ممثل-الاغلبية-ناعيا-المشير-طنطاويلن-ينسى-التاريخ-دوره-كبطل-أنقذ-البلاد-من-الدخول-في-مستنقع-الفوضى

نعي المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، ممثل الأغلبية، رئيس الهسئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الاسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 85 عام.

دوت الخليج يرصد نعي زعيم الأغلبية للمشير طنطاوي

وفاة المشير طنطاوي

وأضاف ممثل الأغلبية،” رحم الله صاحب العطاء والإخلاص والفدائية أحد أبطال انتصارات حرب أكتوبر الخالدة التي أعادت عزة الوطن وكرامته.

القوات المسلحة

وأوضح أشرف رشاد،”هو أحد أبطال قيادات قواتنا المسلحة البواسل الشجعان، وأهم من تصدى بكل قوة وفدائية وعزيمة لمحاولات إسقاط الدولة المصرية عقب تنحي الرئيس مبارك عن الحكم في ٢٠١١”.

وتابع المهندس أشرف رشاد، “يظل سجل المشير "طنطاوي" العسكري مليء بخوض المعارك والحروب الخالدة، ويظل ما قدمه للحفاظ على الوطن وهويته وهيبته ضد الإخوان الإرهابية رمزًا في الصمود وعشق الوطن وتحمل الأمانة.

واستكمل”لن ننسى كمصريين، كما أن التاريخ نفسه لن ينسى دور المشير طنطاوي كبطل عظيم أنقذ البلاد من الدخول في مستنقع الفوضى، وظل حاميًا لها وأمينًا على مقدراتها”.

وأختتم ممثل الأغلبية،”رحم الله البطل الشجاع والقائد الفذ والوطني المخلص .. وغفر له وطيب ثراه”.

أكدت رئاسة الجمهورية على أن مصر فقدت رجل من أخلص أبناءها وأحد رموزها العسكرية الذي وهب حياته لخدمة وطنه لأكثر من نصف قرن .. المغفور له المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة و وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق.

جاء ذلك فى بيان رسمى صباح اليوم الثلاثاء:"بطلاً … من أبطال حرب إكتوبر المجيدة ساهم خلالها في صناعة أعظم المجاد والبطولات التي سُجلت بحروف من نور في التاريخ المصري .. قائداً … ورجل دولة تولى مسؤولية إدارة دفة البلاد في فترة غاية في الصعوبة تصدي خلالها بحكمة واقتدار للمخاطر المحدقة التي احاطت بمصر.