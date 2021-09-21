/651193/اليوم--النطق-بالحكم-على-متهمي-انهيار-عقار-جسر-السويس

تعقد بعد قليل محكمة، جنح القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، بمجمع محاكم التجمع الخامس، جلسة للنطق بالحكم على 8 متهمين في واقعة انهيار عقار جسر السويس، الذي أدى إلى مصرع 25 شخصًا من السكان والعاملين بأحد مصانع العقار، و25 مصابًا آخرين.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل جلسة للنطق بالحكم على 8 متهمين في واقعة انهيار عقار جسر السويس

أبرز أسباب انهيار عقار جسر السويس

كان من أبرز أسباب انهياره، بناء 4 طوابق بالمخالفة لقانون البناء، ووجود مصنع بالبدروم لتصنيع الملابس، ووجود ثلاجة لحفظ المواد المجمدة بالطابق الثاني، وتغيير عدد من الأشخاص في بعض أساساته وأعمدته، وتم توجيه الاتهام لـ 9 أشخاص تسببوا برعونتهم وإهمالهم بانهيار العقار المشار إليه، وهم 5 من ملاكه و3 مقاولين ومالك مصنع فيه.

عقار جسر السويس المنهار

ووجّهت جهات التحقيق للمتهم أسامة.م، أحد ملاك عقار جسر السويس المنهار، عدة اتهامات منسوبة إليه من اشتراكه مع المتهمة هناء حسن أحمد في ارتكاب تزوير بمحرر رسمي، وهو التقرير الهندسي المحرر بمعرفة الأخير، والخاص بالعقار المنهار بطريقي الاتفاق والمساعدة، بأن ساعده وأمده بالبيانات المراد إثباتها واتفق معه على ذلك فقام الأخير بإثبات البيانات المراد إثباتها على خلاف الحقيقة، وجعل بذلك واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، وقد تمت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، كما أنه استعمل المحرر المرور أنف البيان فيما زور من أجله بأن سلّمه إلى حي السلام أول محتجًّا بما دُوِّن فيه من بيانات.

وتوصل تقرير اللجنة الهندسية لمعاينة العقار المنكوب، إلى أن الانهيار حدث لعوامل عدة منها الإهمال والتغاضي والتغافل عن المخالفات، التي انتهت بوقوع الحادث المأساوي وتعريض حياة السكان للخطر.

وحاول رئيس الحي إخلاء مسؤوليته أمام جهات التحقيق، مؤكدًا أن المحافظة لم تنظر في الشكاوى المقدمة من سكان العقار، ضد مرتكبي المخالفات.