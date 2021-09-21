كارول سماحة ناعية المشير طنطاوي: «أخرج مصر من أصعب لحظة تاريخية»

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حرصت المطربة اللبنانية كارول سماحة على تقديم العزاء للقوات المسلحة و نعي المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 85 عام.

دوت الخليج يرصد نعي الفنانة اللبنانية كارول سماحة للمشير طنطاوي، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم.

كارول سماحة تتقدم بالعزاء للقوات المسلحة

وغردت كارول عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، قائلة: "‏نتقدم بأحر التعازي لفقدان قائد عظيم أخرج مصر من أصعب لحظة تاريخية.. وزير الدفاع السابق ‎المشير طنطاوي.. تعازينا للقوات المسلحة وتقديرنا لبطولاتهم ولجهودهم السابقة والحالية".

القوات المسلحة تنعي المشير طنطاوي

وتقدمت القوات المسلحة لأسرته ولضباط وأفراد القوات المسلحة بخالص العزاء داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وتابعت: "كان في أعمال خالصة وجاهزة أنها تنزل، ما نزلتها صراحة أنا ما كنت نفسيا جاهزة أني أنزلها، صحيح أنني أعيش في مصر لكن لا أنكر أن الجو العام والوضع بلبنان كان مأثر علي"، كما أعلنت كارول سماحة عن استعدادها لطرح أغنية "يا شباب با بنات" ووصفتها أنها أغنية راقصة، من كلمات وألحان سليم عساف وإخراج بتول عرفة.

فيلم بالصدفة يشهد تألق كارول سماحة

وعلى الصعيد الآخر، كان قد عرض فيلم «بالصدفة» للمطربة كارول سماحة مؤخرًا على مسرح سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج باسم كريستو، وتأليف كلوديا مرشيليان، وبطولة كارول سماحة وبديع أبو شقرا وباميلا الكيك ومنير معاصري وسامي حمدان.

وكانت الفنانة كارول سماحة حصدت على جائزة “فاتن حمامة” كأفضل ممثلة من مهرجان الإسكندرية لأفلام البحر المتوسط في دورته الـ36 عن فيلمها الجديد بعنوان “بالصدفة”، وتسلمت درع التكريم عن بلدها لبنان.

تدور أحداث فيلم «بالصدفة» حول انقلاب حياة رجل أعمال ناجح رأسًا على عقب، حينما تُسرق حقيبته من مراهق، ويقرر اللحاق به حتى يصل إلى أحد الأحياء الفقيرة، وهو الأمر الذي يؤدي به إلى انعطافة مختلفة في حياته كليةً، وتقدم كارول خلال أحداث الفيلم أغنيتين تعاونت خلالهما مع مروان خوري.

كارول سماحة تشارك في مسلسل ضد الكسر

وشاركت الفنانة كارول سماحة في السباق الرمضاني المنصرم من خلال غناء تتر مسلسل «ضد الكسر»، بطولة نيللي كريم، وهي من كلمات مدحت العدل، ألحان أحمد العدل، توزيع وميكس ماستر إلهامي دهيمة وأحمد حسام.

ويشارك في بطولة«ضد الكسر» بجانب نيللي كريم كلا من محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، لؤي عمران، سينتيا خليفة، نهير أمين، مصطفى درويش، نور إيهاب، وهو من إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب للمنتج جمال العدل، وهو من تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد.