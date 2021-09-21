المستشار أحمد سعد الدين ناعياً المشير طنطاوى: حافظ على الوطن والشعب المصرى فى ظروف كانت الأصعب فى تاريخ الأمة

/651197/المستشار-أحمد-سعد-الدين-ناعيا-المشير-طنطاوى-حافظ-على-الوطن-والشعب-المصرى-فى-ظروف-كانت-الأصعب-فى-تاريخ-الأمة

نعى المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، ببالغ الحزن وعميق الأسى، المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى "الأسبق " الذى وافته المنية صباح اليوم بعد تاريخ حافل فى خدمة الوطن الغالى.

دوت الخليج يرصد نعي أحمد سعد الدين لوفاة المشير طنطاوي

وفاة المشير طنطاوي

وأكد وكيل مجلس النواب أن المشير طنطاوى استطاع أن يحافظ على الوطن والشعب المصرى في ظل ظروف كانت الأصعب فى تاريخ الأمة المصرية، وأردف أن ما حققه المشير طنطاوى خلال رحلته سيجعل اسمه خالداً للأبد فى تاريخ الأمة وقلوب المصريين .

وتقدم وكيل مجلس النواب بخالص التعازي الى شعب مصر ، داعيا الله عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما نعي المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب باسمه وباسم أعضاء مجلس النواب، ببالغ الحزن والآسى إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وشعب مصر العظيم ، وفاة المغفور له بإذن الله المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى (الأسبق )، الذى شارك فى مسئولية إدارة البلاد خلال حقبة من الزمن بما حوته من أحداث فارقة فى تاريخها هى الأخطر أثراً والقاسية بمسئولياتها الجسام، حفلت بالأهوال والأنواء، واستطاع بحكمته وبصيرته الصائبة أن يصل بمصر إلى مرفأ الأمن والأمان .