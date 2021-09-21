/651198/المصريين-الأحرار-ناعيا-المشير-طنطاوى-رحل-بالجسد-وترك-مسيرة-عطرة-للعطاء-وخدمة-الوطن

نعي حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل، بمزيد من الحزن الآسي رحيل أحد أبطال المواقف الحرجة فى تاريخ البلاد المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق.

دوت الخليج يرصد نعي حزب المصريين الاحرار للمشير طنطاوي

المصريين الاحرار

وقال الحزب في بيان له اليوم، «إن مصر فقدت رجلاً من أعظم وأوفي أبناءها خدم بلادة مقاتلاً طوال نصف قرن من الزمان، بطل المواقف تحمل بجلد بواسل مصر وجيشها الصعاب و المسؤوليات الجسيمة فى أحلك الظروف والأوقات، واستطاع قيادة سفينة الوطن فى حقبة يسجل عنها التاريخ بطولته وجسارة وحكمة فقيدنا».

وفاة المشير طنطاوي

وأضاف، «نودع رمزاً للبطولات ورجولة المؤسسة العسكرية المصرية الأصيلة غادر عالمنا تاركا سجل حافلا من العطاء وخدمة الوطن ندعو الله أن يتغمده بخالص رحمته ويجازيه الله خير الجزاء عن مصر أرضاً وشعباً».

وإذ يتقدم الدكتور عصام خليل رئيس الحزب بالأصالة عن نفسة ونيابة عن جموع أعضاء المصريين الأحرار بخالص العزاء والمواساة إلي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأسرة الراحل المشير محمد حسين طنطاوى، وجموع المصريين ورجال القوات المسلحة البواسل فى فقيد مصر الوفي حتي الرمق الأخير.

وتجدر الاشارة إلى أن رئاسة الجمهورية أكدت أن مصر فقدت رجل من أخلص أبناءها وأحد رموزها العسكرية الذي وهب حياته لخدمة وطنه لأكثر من نصف قرن .. المغفور له المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة و وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق.