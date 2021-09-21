/651207/وزارة-التعليم-العالي-تسجيل-الرغبات-من-الخميس-الي-الاثنين-لطلاب-الشهادة-الفنيه

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الشهادة الفنيه .

يوضح دوت الخليج خطوات التسجيل :

واوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انه في إطار رؤية الوزارة التي تهدف إلى ربط التعليم بسوق العمل من خلال الاعتماد على التعليم الفني وتحسين جودته لتخريج الكوادر والسواعد البشرية المدربة التي تخدم وتحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة، فقد تقرر فتح موقع التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتباراً من يوم الخميس الموافق 23/9/2021 حتى يوم الاثنين الموافق 27/9/2021 على النحو التالي:

مواعيد تسجيل الطلاب لرغباتهم علي موقع التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادات الفنية.

يقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم عن طريق موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الانترنت: www.tansik.Egypt.gov.egخلال الفترة من يوم الخميس الموافق 23/9/2021 حتى يوم الاثنين الموافق 27/9/2021.

تعليمات هامة بشأن نظام التنسيق الإلكتروني:

يقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم باستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري من خلال الموقع التالي على شبكة الإنترنت على موقع التنسيق الإلكتروني. www.tansik.Egypt.gov.eg

سيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة الموضحة بالبيان مع التأكيد علي تطبيق كافة الاشتراطات الصحية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية خلال أعمال المرحلة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

مواعيد تسجيل الرغبات في معامل الجامعات

مواعيد إدخال الرغبات عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات:

يتم فتح هذه المعامل اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً يوميا خلال أيام المرحلة.

يمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاح لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

ملحوظة :- ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً أخر يوم في المرحلة.

أماكن الحصول على خدمة التنسيق الالكتروني

معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.

او من خلال الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.