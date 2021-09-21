حزب مصر بلدي ناعيا المشير طنطاوي:قاد سفينة الدولة في وقت عصيب وبحنكة حتى أوصلها إلى بر الأمان

/651208/حزب-مصر-بلدي-ناعيا-المشير-طنطاويقاد-سفينة-الدولة-في-وقت-عصيب--وبحنكة-حتى-أوصلها-إلى-بر-الأمان

نعي حزب مصر بلدي برئاسة اللواء سيف الإسلام عبد الباري ونوابه والأمين العام وأعضاء الهيئة العليا،وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 85 عام .

دوت الخليج يرصد نعي حزب مصر بلدي للمشير طنطاوي

وفاة المشير طنطاوي

وأضاف الحزب،”يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي”، ببالغ الأسى وعميق الحزن وبقلوب راضية بقضاء الله وقدره ينعي رئيس حزب مصر بلدي ونواب رئيس الحزب والأمين العام والهيئة العليا أحد رموز الدولة المصرية، الذي قاد سفينة الدولة المصرية في وقت عصيب وقاد الوطن بحنكة وذكاء بالغين حتى أوصلها إلى بر الأمان في أدق وأصعب المراحل التاريخ.

القوات المسلحة

وتابع حزب مصر بلدي،” المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق والرئيس الأسبق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، الرجل الذي أفنى حياته في خدمة الوطن، كان رجل دولة من الطراز الأول وأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة”.

وتجدر الاشارة إلى أن رئاسة الجمهورية أكدت أن مصر فقدت رجل من أخلص أبناءها وأحد رموزها العسكرية الذي وهب حياته لخدمة وطنه لأكثر من نصف قرن .. المغفور له المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة و وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق.

هذا ونعى مجلس الوزراء ببالغ الحزن، وعميق الأسى، المشير محمد حسين طنطاوي، الذي وافته المنية صباح اليوم، متوجهاً بخالص التعازي إلى عائلة الراحل العظيم، وأسرة العسكرية المصرية، وجموع الشعب المصري الذي طالما ناضل من أجله، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.