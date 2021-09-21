/651209/رئيس-الشيوخ-ناعيا-طنطاوي-أدار-البلاد-في-فترة-حاسمة-من-تاريخها-أنقذتنا-والأمة-العربية-من-براثن-الإرهاب

نعي المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، باسمه وباسم أعضاء المجلس المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذى أفنى حياته في خدمة الوطن ، وساهم في عديد من الإنجازات وتحقيق البطولات في حرب أكتوبر المجيدة ، وإدارة البلاد في فترة حاسمة من تاريخ مصر أنقذتنا والأمة العربية من براثن الإرهاب.

دوت الخليج يرصد نعي رئيس الشيوخ للمشير طنطاوي

وفاة المشير طنطاوي

وأختتم رئيس مجلس الشيوخ، “رحم الله فقيد الوطن و ألهمنا جميعاً وأهله الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

القوات المسلحة

وتجدر الاشارة إلى أن رئاسة الجمهورية أكدت أن مصر فقدت رجل من أخلص أبناءها وأحد رموزها العسكرية الذي وهب حياته لخدمة وطنه لأكثر من نصف قرن .. المغفور له المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة و وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق.

كما نعي المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب باسمه وباسم أعضاء مجلس النواب، ببالغ الحزن والآسى إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وشعب مصر العظيم ، وفاة المغفور له بإذن الله المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى (الأسبق )، الذى شارك فى مسئولية إدارة البلاد خلال حقبة من الزمن بما حوته من أحداث فارقة فى تاريخها هى الأخطر أثراً والقاسية بمسئولياتها الجسام، حفلت بالأهوال والأنواء، واستطاع بحكمته وبصيرته الصائبة أن يصل بمصر إلى مرفأ الأمن والأمان

هذا ونعى مجلس الوزراء ببالغ الحزن، وعميق الأسى، المشير محمد حسين طنطاوي، الذي وافته المنية صباح اليوم، متوجهاً بخالص التعازي إلى عائلة الراحل العظيم، وأسرة العسكرية المصرية، وجموع الشعب المصري الذي طالما ناضل من أجله، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.