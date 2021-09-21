/651215/محمود-حسين-ناعيا-المشير-طنطاوي-فقدت-مصر-واحد-من-أعظم-أبطالها

نعى الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ببالغ الحزن وعميق الأسى، المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى "الأسبق " الذى وافته المنية صباح اليوم.

دوت الخليج يرصد نعي رئيس شباب النواب للمشير طنطاوي

وقال الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب، إن مصر فقدت رجلا من أعظم رجالاتها وبطلا من أبطال حرب أكتوبر المجيدة التي سطر خلالها ملاحم وبطولات واستمر في الفداء والتضحية وخدمة وطنه خلال فترات صعبة للحفاظ على مصر آمنة.

وفاة المشير طنطاوي

واضاف أنعي ببالغ الحزن والأسى، وفاة المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، وأدعو المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته جزاء صالح اعماله للوطن.

وتقدم رئيس لجنة الشباب بخالص التعازي الى الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة ولشعب مصر ، داعيا الله عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما نعي المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب باسمه وباسم أعضاء مجلس النواب، ببالغ الحزن والآسى إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وشعب مصر العظيم ، وفاة المغفور له بإذن الله المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى (الأسبق )، الذى شارك فى مسئولية إدارة البلاد خلال حقبة من الزمن بما حوته من أحداث فارقة فى تاريخها هى الأخطر أثراً والقاسية بمسئولياتها الجسام، حفلت بالأهوال والأنواء، واستطاع بحكمته وبصيرته الصائبة أن يصل بمصر إلى مرفأ الأمن والأمان.