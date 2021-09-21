/651222/نورا-علي-ناعية-المشير-طنطاوي-أحد-رموز-المؤسسة-العسكرية-ووهب-حياته-لخدمة-وطنه-لأكثر-من-نصف-قرن

نعت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب ببالغ الحزن وعميق الأسى، المشير محمد حسين طنطاوى، وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة الأسبق، الذى رحل فى ساعة مبكرة من صباح اليوم ، مؤكدة أحد رموز المؤسسة العسكرية الذي وهب حياته لخدمة وطنه لأكثر من نصف قرن .

وفاة المشير طنطاوي

وقالت النائبة " نورا على " لقد فقدت مصر رجلاً عظيماً ، ورمزاً من رموز القوات المسلحة وصاحب مسيرة وطنية حافلة بالعطاء ، وأحد أبطال حرب اكتوبر المجيدة ساهم خلالها في صناعة اعظم الامجاد والبطولات التي سُجلت بحروف من نور في التاريخ المصري ، كما ساهم الفقيد الراحل في وحدة البلاد والحفاظ عليها خلال فترة صعبة .

دوت الخليج يرصد نعي نورا علي للمشير طنطاوي

وتقدمت رئيس سياحة النواب بخالص العزاء للمؤسسة العسكرية، وشعب مصر ، وأسرة المشير الراحل، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يسكنه فسيح جناته ، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

أحد رموز المؤسسة العسكرية

وتجدر الاشارة إلى أن رئاسة الجمهورية أكدت أن مصر فقدت رجل من أخلص أبناءها وأحد رموزها العسكرية الذي وهب حياته لخدمة وطنه لأكثر من نصف قرن .. المغفور له المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة و وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق.

كما نعي المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب باسمه وباسم أعضاء مجلس النواب، ببالغ الحزن والآسى إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وشعب مصر العظيم ، وفاة المغفور له بإذن الله المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى (الأسبق )، الذى شارك فى مسئولية إدارة البلاد خلال حقبة من الزمن بما حوته من أحداث فارقة فى تاريخها هى الأخطر أثراً والقاسية بمسئولياتها الجسام، حفلت بالأهوال والأنواء، واستطاع بحكمته وبصيرته الصائبة أن يصل بمصر إلى مرفأ الأمن والأمان.