/651213/المستشار-أحمد-مناع-ناعيا-المشير-طنطاوى-صاحب-مسيرة-مشرفة-بذل-فيها-الكثير-من-أجل-رفعة-الوطن

نعى المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب ، ببالغ الحزن والآسى المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى "الأسبق " ، الذى وفاته المنية صباح اليوم ، مؤكداً أن المشير طنطاوى صاحب مسيرة مشرفة بذل فيها الكثير من أجل رفعة الوطن وتحمل المسئولية في فترة من أدق فترات تاريخ وطننا الغالى من أجل الحفاظ على أمنه واستقراره.

دوت الخليج يرصد نعي أمين عام مجلس النواب للمشير طنطاوي

وفاة المشير طنطاوي

وتقدم أمين عام مجلس النواب،المستشار أحمد مناع، بخالص العزاء للمؤسسةالعسكرية، وشعب مصر ، وأسرة المشير الراحل، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يسكنه فسيح جناته ، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

وتجدر الاشارة إلى أن رئاسة الجمهورية أكدت أن مصر فقدت رجل من أخلص أبناءها وأحد رموزها العسكرية الذي وهب حياته لخدمة وطنه لأكثر من نصف قرن .. المغفور له المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة و وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق.

كما نعي المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب باسمه وباسم أعضاء مجلس النواب، ببالغ الحزن والآسى إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وشعب مصر العظيم ، وفاة المغفور له بإذن الله المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى (الأسبق )، الذى شارك فى مسئولية إدارة البلاد خلال حقبة من الزمن بما حوته من أحداث فارقة فى تاريخها هى الأخطر أثراً والقاسية بمسئولياتها الجسام، حفلت بالأهوال والأنواء، واستطاع بحكمته وبصيرته الصائبة أن يصل بمصر إلى مرفأ الأمن والأمان.