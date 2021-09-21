جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إنه كان من الممكن تأجيل افتتاح مشروعات سيناء بسبب وفاة المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى الأسبق، إلا أن المشير كان رجلا جادا يحب العمل.





وأضاف السيسى، خلال كلمته فى افتتاح مشروعات قومية فى شبه جزيرة سيناء، اليوم الثلاثاء، أن زيادة إيرادات قناة السويس بنسبة 11% فى 2021 رقم غير قليل، وأن تجربة بورسعيد فى التأمين الصحى الشامل تثبت كل يوم أقدامها وتثبت لنا كفاءة النظام، موضحَا أن ترتيب الدولة المصرية هو الانتهاء من تطبيق التأمين الصحى الشامل خلال 15 عاما ثم ضغط المدة لـ10 سنوات، مضيفًا: "كنت أتعشم فى النزول إلى أقل من 10 سنوات"، داعيا المواطنين والمشاركين فى العمل إلى سرعة التحرك للاستفادة من المزايا التى تقدمها منظومة التأمين الصحى الشامل.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم الثلاثاء نفق الشهيد أحمد حمدى "2"، وهو النفق الخامس الذى يفتتح ليربط بين شرق وغرب قناة السويس وبين قارتى آسيا وإفريقيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. السيسى: تجربة التأمين الصحى الشامل تثبت لنا كل يوم كفاءة النظام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.