عاجل.. السيسى: اهتمامنا بالطرق لوضع أسس حقيقية للتنمية

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن الدولة غير مبالغة فى الطرق والكبارى، ولكن لتسهيل حركة المواطنين والبضائع على امتداد الرقعة المعمورة فى مصر، وعلى آخر العام سيتم افتتاح 1.070 كم فى منطقة الفرافرة وتوشكى وشرق العوينات.





وتابع السيسى، خلال كلمته فى افتتاح مشروعات قومية بشبه جزيرة سيناء، اليوم الثلاثاء: "بقول للمصريين اهتمامنا بالطرق هو اهتمام بوضع أسس حقيقية للتنمية على امتداد أرض مصر، وحجم العمل الذى يتم ضخم بشكل غير مسبوق، واللى خلص ضخم غير مسبوق أيضا، واللى فاضل مش كتير، لتوفير شبكة طرق قومية قد تصل لـ12 ألف كم إضافة الـ7 آلاف كم". وقدم الشكر لجميع الشركات التى ساهمت فى إنشاء مشروعات شبه جزيرة سيناء، معقبًا: "لدينا القدرات والخبرات للقيام بأى عمل هندسى على أعلى مستوى".

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