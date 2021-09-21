تنسيقية شباب الأحزاب ناعية المشير طنطاوى: عبر بالبلاد إلى بر الأمان

جدة - نرمين السيد - نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المشير محمد حسين طنطاوى، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى الأسبق، الذى عبر بالبلاد إلى بر الأمان فى مرحلة من أدق وأخطر مراحل التاريخ المصرى الحديث.





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