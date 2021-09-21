رئيس الأسقفية ناعيا المشير طنطاوى: أفنى حياته فى خدمة القوات المسلحة

جدة - نرمين السيد - وتقدم رئيس الأساقفة، بالعزاء للقوات المسلحة المصرية ولأسرته ولجميع محبيه قائلًا: ننعى رجلًا من رجالات مصر الأوفياء المشير حسين طنطاوى الذى أفنى حياته فى خدمة الوطن رافعًا رايات القوات المسلحة المصرية وأسهم فى تقدمها واحتلالها مراكز عليا عالميًا طوال سنوات خدمته.

وأضاف رئيس الأساقفة: قاد المشير طنطاوى البلاد فى فترة حرجة بعد أحداث 25 من يناير عام 2011 ليضرب مثلًا جديدًا فى الحكمة والوطنية وحسن الإدارة، مؤكدا: سيسطر التاريخ المصرى العسكرى إسهامات وإنجازات المشير طنطاوى بحروف من نور.

ويصلى رئيس الأساقفة أن يرحم الله الفقيد وأن يلهم أسرته ومحبيه وتلاميذه الصبر والسلوان.