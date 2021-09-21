التعليم العالى: توفير دليل إرشادى لمساعدة طلاب الشهادات الفنية فى التنسيق

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بتوفير كافة الإرشادات والمعلومات والقواعد المرتبطة بتنسيق طلاب الشهادات الفنية "الصناعية – دبلوم المعاهد الفنية للتمريض ودبلوم المعاهد الفنية والمدارس الفنية المتقدمة للسياحة والفنادق"، والتى تتم من خلال موقع التنسيق الإلكترونى للجامعات الحكومية والمعاهد www.tansik.egypt.gov.eg للتيسير على الطلاب.





وأوضح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، بأن المركز الإعلامى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، قام برصد تساؤلات واستفسارات الطلاب بشأن التنسيق الخاص بطلاب الشهادات الفنية للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، وتم عرض هذه الأسئلة على مسئولى مكتب التنسيق، حيث تولوا الإجابة عن هذه الأسئلة، وأعقب ذلك إتاحة هذا الدليل للطلاب على الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى على فيسبوك https://www.facebook.com/MOHESREGYPT وكذلك الموقع الإلكترونى الرسمى للوزارة http://mohesr.gov.eg لتحقيق الاستفادة القصوى منه.

وصرح السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق، بأن تنسيق الشهادات الفنية للالتحاق بالجامعات يتم من خلال الموقع الإلكترونى للتنسيق www.tansik.egypt.gov.eg وذلك فى حدود النسبة المقررة 10% من إجمالى الأعداد المُقرر قبولها بهذه الكليات من حملة الثانوية العامة المصرية، بحيث يكون ثلثى هذه النسبة للشهادات الفنية (نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية) ودبلوم المعاهد الفنية (نظام الثانوية + سنتان)، والثلث الباقى يكون لطلاب الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات، ويتم تحديد الحد الأدنى للقبول وفقاً للأعداد المقرر قبولها لكل فئة من هذه الفئات.