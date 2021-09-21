عاجل.. الداخلية تنعى المشير طنطاوى

جدة - نرمين السيد - وأعربت وزارة الداخلية عن خالص عزائها ومواساتها للقوات المسلحة المصرية وأسرة الراحل داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

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