أبو الغيط ناعيا المشير طنطاوى: أعطى لأمته الكثير

جدة - نرمين السيد - نعى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بكل الحزن المشير محمد حسين طنطاوى، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى الأسبق، الذى وافته المنية بعد مسيرة وطنية طويلة حافلة بالعطاء.





وقال أبو الغيط، فى بيان له، "لقد أعطى الفقيد لأمته الكثير منذ كان ضابطًا يافعًا فى القوات المسلحة المصرية وحتى نهاية مسيرته الطويلة على أعلى درجات السلم العسكرى، مرورًا بمحطات رئيسية فى حياته وحياة مصر أبرزها حرب أكتوبر المجيدة وانتقال السلطة عام 2011 إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وإدارة شؤون البلاد فى أدق وأصعب المراحل". وتابع بيان الجامعة العربية: "إذ يتوجه الأمين العام بخالص التعزية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وإلى مصر حكومة وشعبًا، بخالص العزاء فى هذا المصاب، فإنه يدعو الله العلى القدير أن يتغمد الفقيد الكبير فى فسيح جناته جزاء ما قدم لوطنه وأن يمن على أسرته ومحبيه بالصبر والسلوان".

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