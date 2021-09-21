الرئيس السيسى يلتقط صورة تذكارية مع العاملين بمشروعات تنمية سيناء

جدة - نرمين السيد - وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال كلمته فى افتتاح مشروعات قومية بشبه جزيرة سيناء، اليوم الثلاثاء، أن الدولة غير مبالغة فى الطرق والكبارى، ولكن لتسهيل حركة المواطنين والبضائع على امتداد الرقعة المعمورة فى مصر، وعلى آخر العام سيتم افتتاح 1.070 كم فى منطقة الفرافرة وتوشكى وشرق العوينات.

وقدم الشكر لجميع الشركات التى ساهمت فى إنشاء مشروعات شبه جزيرة سيناء، معقبًا: "لدينا القدرات والخبرات للقيام بأى عمل هندسى على أعلى مستوى".