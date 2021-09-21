عاجل.. السيسى يطالب القوات المسلحة بتأمين الشركات العاملة فى سيناء

جدة - نرمين السيد - طالب الرئيس عبدالفتاح السيسى، القوات المسلحة بتأمين الشركات التى تعمل فى سيناء من الأشرار، معقبًا: "عشان الأشرار يعرفوا إننا هنأمن ده بشكل قوى ومحدش يقرب لحاجة"، منوهًا بأنه خلال عامين سيتم الانتهاء من شبكة الطرق فى سيناء سواء للتنمية السياحية أو الزراعية.





وأضاف السيسى، خلال كلمته فى افتتاح مشروعات قومية فى شبه جزيرة سيناء، اليوم الثلاثاء، أنه خلال أيام سيتم افتتاح محطة بحر البقر، وستضخ 5.6 مليون متر يوميًا فى سيناء وهى مياه معالجة ثلاثية متطورة. وأوضح أنه سيتم إضافة أكثر من نصف مليون فدان زارعة مستقرة بنظم حديثة ومتطورة فى سيناء وما يستتبعه من تواجد سكانى وتوفير فرص عمل.

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