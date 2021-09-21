السيسي: المشير طنطاوي والله بريء من أي دم في أحداث محمد محمود...

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمواقف المشير حسين طنطاوي، قائلا: هذا الرجل العظيم كان سببا حقيقا فى حماية مصر من السقوط في هذه المرحلة، يعنى لما حصلت الانتخابات وكانت المؤشرات كلها ستؤدى إلى تولى فصيل معين في مصر فكان بيقول إن هابقى فى التاريخ أنا اللى سلمت البلد دى لكده.. وهذا الأمر كان يؤلمه كثيرا لأنه كان على علم وفهم للأضرار إللى هتمس مصر نتيجة هذا الحكم ".

وأضاف الرئيس خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية في سيناء:"هذا الرجل برىء من أى دم حدث فى محمد محمود وستاد بورسعيد وماسبيرو والمجمع وأى حاجة من تآمر لإسقاط الدولة، والله برئ منها، وكل من كان موجود من المسوؤلين بريئون منها بشكل مباشر أو غير مباشر".

وتابع الرئيس: "كنت بقول والله لو كان اللى بيحصل ده مؤامرة عملوها المجرمين والأشرار مش هيكسبوا أبدا، واتصور أن الأمور أكدت كده.. أى حد شريف مخلص أمين حريص على الناس يطمئن، وأى حد تانى غير كده مهما كانت مهارته فى التآمر والتخريب والقتل لازم يعرف إنه مش هيكسب أبدا، دي حكمة ربنا وربنا لا يصلح عمل المفسدين".