ورشة عمل للشباب المصريين الدارسين بالخارج بالمركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة...

نظم المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج ورشة عمل للشباب المصريين الدارسين بالخارج بالتعاون مع مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين المصريين بالخارج.

في بداية اليوم ألقى السفير محمد خيرت مستشار وزيرة الهجرة لشئون التعاون الدولي، كلمة افتتاحية قال فيها إنه تم إنشاء المركز في إطار التعاون بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ضمن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" والحكومة الألمانية ممثلة في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ".

وأكد السفير محمد خيرت على أهمية دور المركز في استيعاب العائدين من الخارج وإعادة إدماجهم اقتصادياً واجتماعياً بالإضافة لدوره المهم في توفير المعلومات الصحيحة للراغبين في العمل بألمانيا.

وأضاف خيرت أن المركز مؤهل بشكل كبير لتقديم المشورة الفردية والنصائح والمعلومات والتدريب لقطاعات متعددة من الشعب المصري خاصة فيما يتعلق بفرص العمل وآفاق التنمية الشخصية في مصر والخارج.

قبل بداية ورشة العمل قام الشباب بجولة تفقدية تعرفوا خلالها على الخدمات المختلفة التي يقدمها المركز ثم استمعوا إلى شرح تفصيلي قدمته الدكتورة سحر علي، مديرة المركز عن الأنشطة والخدمات المختلفة، وشاهد الشباب عرضًا توضيحيًا للإنجازات التي حققها المركز منذ إنشائه.

وأوضحت الدكتورة سحر علي أن المركز قام بتقديم العديد من الخدمات لمختلف قطاعات المصريين منذ افتتاحه في نوفمبر ٢٠٢٠، تنوعت الخدمات بين التدريبات المختلفة وخدمات التوظيف داخل مصر وتوفير المعلومات عن سوق العمل الألماني وخطوات التقديم على وظائف بألمانيا، بالإضافة إلى إعادة إدماج المصريين العائدين من الخارج عن طريق توفير حزمة من الخدمات لتناسب احتياجات كل شخص على حدة.

وعقب الشرح التفصيلي، ناقش الشباب في مجموعات صغيرة، كافة الخدمات التي يقدمها المركز وعرضوا آرائهم ومقترحاتهم لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة بناءً على خبراتهم في الحياة والدراسة خارج مصر.

في نهاية اليوم، أعرب الشباب عن سعادتهم بما رأوه خلال اليوم وباستفادتهم من النقاشات التي دارت خلال حلقات النقاش المختلفة.

ومن ناحيته، أعلن الأستاذ مينا تكلا معاون وزيرة الهجرة، عن تقديم الوزارة لفرصتيّ تدريب بالمركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج لمن يرغب من الشباب ممن حضروا ورشة العمل.

عمل مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين الدارسين بالخارج، منذ تدشينه في يناير الماضي على توفير فرص تدريب متنوعة بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، ووصل عدد فرص التدريب بمختلف الجهات إلى نحو 140 فرصة، في عدد من الجهات منها: مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وزارة الشباب والرياضة، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزارة البيئة، الهيئة العامة للاستثمار، الأكاديمية الوطنية للتدريب.

نظم المركز أيضا ورشة تدريبية لتقديم نصائح وأدوات للبحث عن المعلومات والصور والمحتوى الرقمي، كذلك تدريب بشركتي إيوان للتطوير العقاري، Egy Trans الرائدة في مجال النقل.

وتجدر الإشارة إلى أن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج يقع بحي المعادي بالقاهرة ومفتوح للجمهور ويتم العمل داخل المركز على ثلاثة مجالات، المجال الأول: الإرشاد إلى فرص التدريب والتوظيف داخل ألمانيا، المجال الثاني: توفير فرص التدريب والتوظيف داخل مصر، المجال الثالث: خدمات إعادة الإدماج بما فيها التدريب والتوظيف للمصريين العائدين من الخارج.

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