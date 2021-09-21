وزيرة الثقافة تنعي المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق

عبد الدايم : مصر فقدت قائدا ورجل دولة من طراز رفيع تنعي الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وجميع القطاعات الفنية والثقافية المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة و وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق وقالت عبد الدايم ان مصر فقدت رجل من اخلص ابناءها وأحد رموزها العسكرية الذي وهب حياته لخدمة وطنه حيث لعب دورًا تاريخيًا للحفاظ علي البلاد في اوقات عصيبه فهو قائداً ورجل دولة من طراز خاص واحد ابطال حرب اكتوبر المجيدة ، داعية الله ان يتغمد الفقيد برحمته وان يلهم اسرته ومحبيه الصبر والسلوان

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