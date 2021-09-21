السيسى: إطلاق اسم المشير حسين طنطاوى على قاعدة الهايكستب العسكرية

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، إطلاق اسم المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع الأسبق، على قاعدة الهايكستب العسكرية. وأضاف الرئيس السيسى خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء: "المشير حسين طنطاوى توفى في نفس يوم وفاة الزعيم أحمد عرابى.. وتم إعلان الحداد الرسمي والوطنى بهذه المناسبة.. وأيضا إطلاق اسم المشير حسين طنطاوى على قاعدة الهايكستب العسكرية تقديرا واحتراما لدور هذا الراجل العظيم في تاريخ مصر.

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